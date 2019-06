Per la prima volta dopo le elezioni europee si nota per il governo "una netta contrazione dei consensi", "con un indice che si colloca al 45, ben 7 punti sotto l'ultimo dato, relativo a solo tre settimane fa". E' quanto emerge da un sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. "Il premier Conte mantiene il proprio consenso senza cedimenti. Oggi gode di un indice di approvazione del 52, superiore, sia pur di poco, allo stesso Salvini", che registra "qualche cedimento: il suo indice attuale scende a 49, 4 punti in meno rispetto all'ultima rilevazione, ma 10 punti sotto il picco di marzo".

Male anche Luigi Di Maio che "continua la curva discendente, già registrata da alcuni mesi, e oggi si colloca al livello più basso registrato dall'insediamento: un indice di 25, inferiore di 7 punti rispetto all'ultimo registrato", rivela Pagnoncelli. "Ma che anche per la Lega ci sia qualche piccolo segnale di difficoltà è evidenziato da un dato. Se infatti la larghissima maggioranza pensa che se si votasse oggi sarebbe questo partito a vincere la competizione, solo il 24% degli italiani esprime fiducia nella Lega per il futuro del Paese. Prevale in questo caso la sfiducia: 36% non sa indicare un partito in cui ha fiducia o pensa che nessuno la meriti".

Rispetto poi ai dati delle Europee "la Lega è oggi accreditata di un punto in meno (33,3% contro il 34,3% delle urne)", il M5s, "nonostante le difficoltà, mantiene il consenso nelle dimensioni delle Europee. Per quanto i segnali siano evidenti, è ancora presto per parlare di smottamento. Anche perché l'alternativa del Pd fatica a decollare: oggi è stimato al 21,2%, contro il 22,7% delle Europee".