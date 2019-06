"La Sea Watch va demolita per dimostrare che l'Italia non si fa prendere in giro". Lo ha detto il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in merito alla vicenda della Sea Watch. "Cos'altro deve subire l'Italia. Il tutto con la complicità di parlamentari italiani vergognosamente schierati con chi viola le leggi dello Stato", lamenta la presidente di Fratelli d'Italia riferendosi all'ex ministro Graziano Delrio e agli altri 4 onorevoli di Pd, radicali e LeU che erano tutti a bordo della nave per dare sostegno alla ong, che è entrata illegalmente a Lampedusa.

Poi ancora su Twitter: "Con la loro complicità la Sea Watch 3 ha quasi ammazzato gli agenti della Finanza e messo a rischio vita immigrati: se hanno dignità, i parlamentari che si trovavano sulla nave si dimettano. Non si può sputare in faccia al popolo italiano con uno stipendio pagato dagli italiani!"

