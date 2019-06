"Le leadership si affermano per una forza propria, questo momento di Forza Italia è interessante, può esserci uno scacco al Re, do merito a Silvio Berlusconi di aver permesso uno scacco al Re". Il direttore Pietro Senaldi, a margine del confronto organizzato da Libero tra Matteo Salvini e Vittorio Feltri sul tema della sicurezza, legge così la lotta al vertice dentro Forza Italia, con il Cav che ha concesso a Mara Carfagna e Giovanni Toti di "contendergli la leadership del partito che ha fondato nel 1994. Un passaggio epocale le cui conseguenze saranno in ogni caso decisive per il futuro del centrodestra.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev