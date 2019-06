"I diritti delle persone prima di tutto. Chiediamo al di là delle polemiche politiche un gesto che serva a quietare questa situazione: per questo abbiamo deciso di restare a bordo della Sea Watch fino a quando non le verrà consentito di attraccare in un porto sicuro, a Lampedusa, e mettere in salvo le persone che ci sono a bordo". Graziano Delrio, capogruppo del Pd, è salito sulla nave della Ong tedesca con i compagni Matteo Orfini, Davide Faraone, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. I parlamentari hanno tenuto una conferenza stampa assieme alla comandante fuorilegge, Carola Rackete. "In un modo o nell'altro queste persone devono essere fatte sbarcare", hanno ribadito Maggi e Fratoianni. "L'equipaggio di questa nave e stato definito criminale io invece ci tengo a ringraziarli - ha detto Matteo Orfini - perché salvano vite umane, quello che prima faceva la Guardia costiera e che ora gli viene impedito".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev