La ruspa di Matteo Salvini su Sea Watch, Carola Rackete e l'Olanda. A Milano per un'intervista doppia con i direttori di Libero Vittorio Feltri e Pietro Senaldi, il ministro degli Interni e leader della Lega commenta l'incresciosa vicenda della nave (olandese) della ong (tedesca) ferma a un miglio dal porto di Lampedusa. La capitana Carola (con cui si è schierata tutta la sinistra italiana, Pd compreso) intende violare la legge e far sbarcare i 42 migranti a bordo sul suolo italiano, nonostante gli agenti della Guardia di finanza saliti sull'imbarcazione le abbiano intimato lo "spegnete i motori".

"Mi hanno chiamato prima di venire qui - ha rivelato Salvini a Feltri e Senaldi - e mi hanno detto: Ministro, hanno minacciato di mettere in acqua dei gommoni. Ma ci rendiamo conto? E adesso leggo che questa (la comandante Carola Rackete, ndr) dice Non ho tempo da perdere con Salvini. Ma caz***, c'è una fuorilegge che guida una nave fuorilegge che dice non ho tempo da perdere. Ma in Australia o in Germania o in Olanda che fine farebbe questa gente? Io porto pazienza ma la pazienza ha un limite". Durissimo anche con il governo olandese, che ha ironicamente confermato di "condividere la battaglia contro l'immigrazione clandestina dell'Italia" ma di non avere alcuna intenzione "di accogliere altri migranti". "Con il governo olandese non finisce qui", è l'assicurazione di Salvini: "Apriamo una questione perché ci dà ragione. Ha una sua nave e dice che se ne frega e sapremo comportarci di conseguenza".