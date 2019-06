"In Italia la solidarietà diventa crimine e le Ong sono il nemico pubblico numero uno". Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana, è salito a bordo della Sea Watch e ha fatto un live su Facebook in cui attacca Matteo Salvini per il blocco della nave della Ong tedesca: "Sono salito a bordo della Sea Watch 3 per testimoniare quello che succede e trovare una soluzione a questa situazione frutto di una propaganda falsa e cattiva".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev