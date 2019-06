Dopo il forzo del blocco e l'ingresso di Sea Watch 3 in acque territoriali italiane, Giorgia Meloni ha picchiato durissimo. In un video pubblicato sui suoi canali social, la leader di Fratelli d'Italia ha invocato l'arresto dell'intero equipaggio della ong e, dunque, prima il sequestro e poi l'affondamento della nave, illegale, battente bandiera olandese. Parole alle quali Nicola Fratoianni, il pasdaran pro-immigrazione di Sinistra Italiana, ha deciso di replicare con un ulteriore video. Pieno zeppo di insulti: "Ho visto soltanto ora il video dell'onorevole Meloni contro Sea Watch 3 - premette -. Delirante, cattivo. Sarà il caldo di queste ore", aggiunge. Fratoianni, lo si ricorda, in passato è salito più volte a bordo delle ong che richiedevano di attraccare in Italia, in barba alle regole. Ora, si attende una contro-replica della Meloni.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev