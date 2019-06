Pochi minuti dopo la notizia del forzo del blocco navale da parte di Sea Watch 3, entrata in acque territoriali italiane alla volta di Lampedusa, Matteo Salvini ha risposto con una durissima diretta Facebook. Il ministro dell'Interno ha picchiato durissimo contro Commissione europea, Olanda e Germania, ribadendo che "non sbarca nessuno a meno che qualcuno non si faccia carico di queste persone". E uno dei passaggi più duri dell'intervento di Salvini è quello riservato alla capitana di Sea Watch, la 31 Carole Rackete: "Chi sbaglia paga - ha attaccato il leader della Lega -, non solo quella sbruffoncella della comandante che fa politica sulla pelle degli immigrati. Il governo in Olanda si svegli", ha concluso Salvini.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev