"L'Italia è sfinita. Ci sono in questo momento tre governi: quello di Giovanni Tria e Giuseppe Conte che provano a mettere delle pezze, stanno sempre al telefono, in trattativa, sembrano Lino Banfi alla catena di montaggio poi c'è quello della Lega che ha vinto le elezioni europee e che squaderna tutte le carte sul tavolo e poi quello del Movimento Cinque stelle". David Parenzo, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, attacca l'esecutivo giallo-verde e si chiede: "Come faranno nel prossimo futuro questi governi a convivere dopo la famosa letterina? La questione è enorme, non è un capriccio dell'Europa il nostro debito pubblico".