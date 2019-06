La lezione olimpica di Giancarlo Giorgetti a Matteo Salvini, Claudio Borghi e a Luigi Di Maio. Il sottosegretario e numero due della Lega è forse il grande protagonista "nascosto" della vittoria della candidatura Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 e a Losanna si è preso la sua rivincita dopo settimane, anzi mesi caldissimi e gli ultimi giorni bollenti. Da un lato la missione, compiuta, di convincere i membri del Cio ad assegnare la fiaccola all'Italia. Dall'altro la polemica, non ancora disinnescata, sui minibot. "Li abbiamo puntati sulla vittoria della Svezia", ha ironizzato Giorgetti dopo i festeggiamenti, per esorcizzare il tema che però divide, per davvero, la Lega governista da quella euroscettica (con Salvini spostato però un po' più verso il secondo polo).





"È la prima grande vittoria delle autonomie regionali? Vero - risponde il sottosegretario ai giornalisti che lo assediano -, ma solo perché in gara c'erano Lombardia e Veneto che insieme fanno più del pil della Svezia. Non sempre è possibile, però abbiamo dato l'idea finalmente di un Paese che fa le cose sul serio". "L'Europa ci bacchetta per il debito e il Cio ci ha chiesto conto, io ho cercato di spiegare come faremo fronte agli impegni, abbiamo dato le garanzie che chiedevano", sorride rassicurando tutti. La vittoria non era affatto scontata ("Quando Torino si è sfilata la candidatura era praticamente morta", ricorda) ma "anche nei momenti di sconforto il presidente Mattarella non ha mai smesso di darmi sostegno". Messaggi da recapitare sulle scrivanie di Salvini e Di Maio. Eccone un altro: "A volte serve parlare di meno e usare la mia tattica, quella del sommergibile. Stare sott'acqua e ogni tanto emergere in superficie. Sarebbe una buona cosa agire così anche con l'Europa".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev