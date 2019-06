Luigi Di Maio: "Esautorato da Salvini che ha convocato al Viminale i sindacati? Assolutamente no"

Luigi Di Maio commenta l'idea di Matteo Salvini di invitare al Viminale i sindacati: "Esautorato da Salvini che ha convocato al Viminale i sindacati? No, i sindacati e i lavoratori sono di tutti". Così ha commentato la dichiarazione dell'alleato, in occasione del tavolo istituzionale a Taranto, di fronte alla stampa. Salvini infatti era stato accusato di aver preso il posto del ministro dell'Interno, ma Di Maio sembra non essersi ugualmente offeso.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev