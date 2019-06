Dopo la botta di Massimo Garavaglia sul salario minimo, la risposta di Luigi Di Maio. Lo scontro al governo tra Lega e M5s sulla manovra si fa sempre più acceso. "Non è il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la flat tax, non devono dirlo a Di Maio ma a tutti gli italiani", ha attaccato il capo politico del M5s. E ancora, ha aggiunto: "Spero che siano 15 miliardi freschi, di risorse che non tolgono nulla agli italiani". Il riferimento di Di Maio è al fatto che tra le possibili ipotesi per le coperture della Flat Tax, circola l'idea di azzerare gli 80 euro di Renzi. Garavaglia, intervistato a Circo Massimo, ha sottolineato come non si tratterebbe di una cancellazione degli 80 euro, poiché verrebbero compensati dal minor carico fiscale.