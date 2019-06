Matteo Salvini gli ha scritto una lettera per chiedergli di intervenire sul caso della Sea Watch e il premier Giuseppe Conte gli ha risposto così: "Comprendo lo stallo che si è venuto a creare, il premier è sempre disponibile ad intervenire" in soccorso ai propri ministri, "nel Consiglio europeo siamo già intervenuti, attendiamo una risposta".

Il ministro dell'Interno, nella missiva gli chiedeva di fare pressioni nei confronti dell'Olanda (la Sea Watch batte bandiera olandese) e parlava della "gravità" della condotta della nave della ong "resa palese dalla ferrea determinazione con la quale la nave, rifiutando il Pos indicato dalle competenti autorità libiche, ha deciso, malgrado il luogo ove era avvenuto l’evento, di far rotta verso l’Italia e di considerare il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo italiano responsabile per l’individuazione del porto di sbarco, in spregio al riparto delle competenze e alla normativa in materia".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev