"Continuano a susseguirsi gli sbarchi sulle coste italiane, come è avvenuto anche in queste ultime ore a Lampedusa. Il governo italiano viene bacchettato perfino dai suoi amici statunitensi, ci dicono 'non fate nulla contro la tratta dei migranti, non arrestate mai nessun trafficante di uomini'", sbotta Nicola Fratoianni di Sinistra italiana. Che attacca il ministro dell'Interno: "L'unica cosa che sa fare il governo italiano di Matteo Salvini è prendersela con le Ong che salvano le vite delle persone e chiudere i porti a chi pratica solidarietà".

"Si dia subito il porto sicuro di sbarco ai 43 naufraghi che da 9 giorni sono sulla Sea Watch3. Ci sono oltre 50 città tedesche disponibili ad accoglierli, nessun pretesto può quindi essere utilizzato - conclude Fratoianni - da chi cinicamente usa la propaganda sulla pelle di persone che hanno rischiato la vita".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev