Ad Agorà, il programma di approfondimento del mattino su Rai 3, si parla anche del ruolo della donna nella nostra società, delle discriminazioni subite dall'universo femminile. E a tal proposito, Laura Ravetto, snocciola una sua peculiare ed interessante teoria: "Da noi il problema è anche culturale - premette la deputata di Forza Italia -. Non esiste che io, che sono una madre, se vado in Autogrill e devo cambiare mia figlia trovo il fasciatoio soltanto nel bagno delle donne. La svolta in Italia passerà quando vedremo i fasciatoi nel bagno degli uomini - rimarca l'azzurra. L'attenzione per la donna, in un certo senso, dovrebbe venire anche dallo Stato", conclude intercettando il consenso della Bortone.