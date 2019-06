"Giuseppe Conte è stato l'unico ad arrivare a ridosso della riunione segno che non ha partecipato alle pre-riunioni ben più importanti ed è stato trattato come la May, con la differenza che lei è l'ex premier di un Paese che sta uscendo dall'Europa, lui in teoria è il premier di uno dei Paesi fondatori dell'Europa". Maria Teresa Meli, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, stronca il premier: "Sinceramente l'atteggiamento di Conte è desolante. Ammette la sua debolezza e incapacità di andare avanti, è disarmante ma sei il premier, inventati qualcosa. Invece sembra dire scusate sono qui per sbaglio e governo questo Paese per caso".