Nel giorno della risposta italiana alla lettera della Commissione europea, con lo spettro della procedura di infrazione sempre più corposo, sulla spinosa situazione dice la sua Giorgia Meloni. Lo fa a margine del suo intervento al Festival del Lavoro di Milano. E la leader di Fratelli d'Italia suggerisce una via per smascherare l'ipotetico bluff dei burocrati di Bruxelles: "Ho detto e ripeto che bisogna andare a vedere il bluff dell'Unione europea. Non è detto che le scelte della Ue ci impone siano delle scelte fatte nel nostro interesse, ma non lo si può verificare se ci si presenta a Bruxelles con i temi con cui questo governo è andato finora, ossia chiedere di spendere soldi in deficit per pagare marchette elettorale - rimarca la Meloni - . Andiamo a chiedere risorse per investimenti pubblici, per lo choc fiscale, per rimettere in moto l'economia e vediamo cosa risponde la Commissione. Se risponde positivamente sono in buona fede, altrimenti sono in cattiva fede", conclude la leader di FdI.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev