Come sempre, Silvio Berlusconi ha spiazzato tutti. L'ultima mossa a sorpresa: ha nominato Giovanni Toti e Mara Carfagna coordinatori di Forza Italia in attesa del congresso nazionale. Una mossa con cui il leader ha clamorosamente depotenziato la scissione latente del governatore Ligure, in vista della sua convention del prossimo 6 luglio al Teatro Brancaccio. E Toti, ovviamente, si mostra soddisfatto. "Ieri tutti hanno fatto un gigantesco passo avanti verso il futuro - ha affermato in una diretta Facebook -. Per la prima volta, Forza Italia ha deciso che vuole tornare a essere quella piattaforma larga dei moderati, liberali, riformisti del nostro paese, allargando i nostri confini e tornando ad aprirsi al contributo di tutti", ha sottolineato. Dunque Toti ha subito rilanciato la sua idea di partito, spiegando che "nessuno deve avere più un ruolo consolidato e garantito". Sta davvero nascendo la nuova Forza Italia? Staremo a vedere...

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev