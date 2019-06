Silvio Berlusconi sulla lettera all'Ue: "La procedura d'infrazione va evitata per il bene del Paese"

Silvio Berlusconi commenta la lettera inviata da Giuseppe Conte all'Ue, dopo l'intimidazione della procedura d'infrazione: "La procedura di infrazione è una condanna per l'Italia, va evitata". Poi ancora: "Dobbiamo assolutamente augurarci che non si arrivi a quella condanna per non avere rispettato le regole sull'aumento del debito" ha detto a Bruxelles durante il summit del Ppe.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev