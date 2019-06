"Non siamo in crisi finanziaria ma non dobbiamo provocarla, e per non provocarla non si può fare quota 100 e reddito di cittadinanza. Fare cattive politiche basate sul debito ci porta a rischio di nuovo e il rischio lo pagano gli italiani". L'ex ministro Elsa Fornero, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, dopo aver per mesi, prima delle elezioni europee, insistito sulla crisi in Italia, ammette che la crisi finanziaria non c'è. E Jean Paul Fitoussi rincara la dose: "Se apriamo gli occhi vediamo che il denaro viene dato ai ricchi. Non raccontiamo storie, io vedo la realtà, bisogna descriverla, bisogna vedere il lato dove la società soffre e dove ride".