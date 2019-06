"Forza Italia è un partito che non può prescindere da Silvio Berlusconi: manca una linea, un messaggio politico importante che deve essere aggiornato su quelli che sono adesso i tempi". Alessandra Ghisleri ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, ricorda che chi ha contrastato il Cavaliere, Gianfranco Fini, Angelino Alfano, Raffaele Fitto, "hanno avuto parabole discendenti rispetto al passato". Perché, sottolinea la sondaggista, "i voti sono quelli di Berlusconi, questo è chiaro".

Detto questo ora, per il partito di Berlusconi, continua la Ghisleri, " Ora ci vuole un cambio diverso. Forza Italia deve evolversi". "Messaggi più nuovi e facili come quelli della Lega di Matteo Salvini e del Movimento 5 stelle giungono più chiari", conclude, "e anche Giorgia Meloni si è esposta di più, ha rotto quella centralità romana e questo l'ha aiutata". Quindi bisogna sperare che questa serie di congressi di Forza Italia non siano solo uno specchietto per le allodole. Gli uomini di Forza Italia dovrebbero ragionare su questo".