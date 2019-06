Matteo Salvini sta con Putin: "Errore allontanare la Russia dall'Occidente"

"L'Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all'Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell'economia locale ed il rilancio dell'industria nazionale. E' una cosa che in piccolo vorremmo fare anche noi in Italia. Ringrazio gli Stati Uniti per l'invito. Vogliamo ragionare dei problemi dell'Unione Europea e di ragionare sulle soluzioni che l'Italia ha. Noi abbiamo un'idea diversa rispetto all'asse Berlino - Parigi - Bruxelles che ha portato un livello di disoccupazione altissimo". Così il Ministro degli Interni Matteo Salvini nel corso del suo viaggio a Washington.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev