Anna Ascani umilia Nicola Zingaretti ad Agorà: "Ma una parola sa dirla?"

Dopo le bordate della domenica, quelle del lunedì mattina. Nella faida che si è scatenata nel Pd sul caso-Luca Lotti, Anna Ascani - insieme a Maria Elena Boschi - è tra le più scatenate. Ad Agorà su Rai 3, infatti, la renzina torna ad aprire il fuoco contro Nicola Zingaretti: "Non ha detto una parola - esordisce -. Il vero problema di questa vicenda per il Pd è che ha parlato chiunque ma non il segretario del Pd. Perché? Non lo so, chiedetelo a lui. Gli elettori si aspettano una parola - ribadisce Anna Ascani -. Non mi aspetto che parli di Lotti, ma che dica cosa pensa su questo tema, sulla commistione tra politica e magistratura, e qual è la sua proposta, anzi la nostra perché è il mio segretario, nella riforma della giustizia. È la stessa avanzata da Andrea Orlando quando era ministro della Giustizia? È cambiata la linea? Una parola su questo forse è bene che il segretario eletto del Pd la dica", conclude.