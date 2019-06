Solo balle da parte di Luigi Di Maio sul caso Whirlpool: il ministro dello Sviluppo Economico e capo politico del M5s, ha dimostrato un'inchiesta di politico.eu, sapeva della chiusura dello stabilimento, così come aveva anticipato anche Carlo Calenda. E sulla vicenda, in una diretta Facebook, si scatena la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che punta il dito contro il grillino: "Addirittura pare che sapesse. Spero davvero che Di Maio abbia gli strumenti per smentirla: sarebbe di una gravità inaudita. Ha tenuto nascosto la chiusura di Whirlpool per settimana per non perdere voti in vista delle Europee. Avrebbe mandato al massacro centinaia di lavoratori di cui conosceva già il destino", conclude la Meloni.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev