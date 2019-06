È ancora scontro con la ong Sea Watch, che continua la sua sfida alle autorità italiane. E sulla vicenda, nel corso di un comizio in Liguria, dice ancora una volta la sua Matteo Salvini, il ministro dell'Interno nel mirino dell'equipaggio. E Salvini usa parole pesantissime: "Sono stati autorizzati a scendere bambini, donne incinte e malati - premette -. Io voglio il bene di tutti, ma per quello che riguarda questa nave fuorilegge per me può stare lì per settimane, per mesi, nel Mediterraneo fino a Capodanno", ha picchiato durissimo il vicepremier leghista commentando lo sbarco a Lampedusa di alcuni degli immigrati. E lo scontro, inevitabilmente, continua.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev