Sea Watch, Giuseppe Conte all'Ue: "È inaccettabile conclamare solidarietà e poi non metterla in pratica"

Il premier Giuseppe Conte parla della Sea Watch, la nave che ha rifiutato il porto di Tripoli e che ora punta all'Italia, e risponde all'Unione Europea: "È frustrante, a distanza di un anno, vedere come le conclusioni raggiunte al Consiglio Europeo non si siano ancora tradotte in realtà. È inaccettabile conclamare solidarietà per poi non metterla in pratica".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev