Tempo di nomine nella Lega, annunciate da Matteo Salvini che sceglie il nuovo vicesegretario federale del Carroccio: sarà Andrea Crippa. Già capo dei giovani padani, ex portaborse di Salvini a Bruxelles, a 33 anni Crippa, brianzolo doc, diventa di fatto il numero due del Carroccio. Come detto, l'annuncio lo ha dato Salvini, con queste parole: "Di fianco a me c'è Andrea Crippa, parlamentare che da oggi è mio vicesegretario federale con delega all'organizzazione del movimento da Nord a Sud. Lo abbiamo nominato - ha sottolineato il vicepremier - perché si sono dimessi per altri incarichi sia il segretario del Trentino, Mirko Bisesti, che il segretario del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Stiamo lavorando per crescere, per aprire, ci sono tantissime richieste di iscrizione. Ovviamente facciamo selezione all'ingresso come nelle migliori discoteche, per provare a capire chi si avvicina per interesse, e rimarrà fuori dalla porta, e chi si avvicina per interesse, e farà parte della comunità", ha concluso il ministro dell'Interno.