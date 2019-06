"Luigi Di Maio è un ragazzotto molto volenteroso ma sul lavoro finora non ne ha azzeccata una". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, ha stroncato il vicepremier grillino: "Devo dare ragione a Maurizio Martina", continua la pasionaria di Fratelli d'Italia: "Parlo da imprenditrice. Il Paese reale sta in un'altra direzione e voi della Lega avete lasciato il bubbone del tessuto produttivo che ora sta andando a fondo. Reddito di cittadinanza e quota cento non sono risolutivi".