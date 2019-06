"Matteo Salvini non tornerà mai al voto con Silvio Berlusconi e non si può dargli torto". Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, delinea questo scenario politico per i prossimi mesi: "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno un'intesa con Salvini e gli consentirà di vincere le elezioni. Io credo che bisogna impedirlo a tutti i costi". Per quanto riguarda le elezioni anticipate, conclude Casini, "giustamente Salvini è esitante. Bisogna aspettare un po'. Restano come macigni le contraddizioni di questo governo".