Giorgia Meloni ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter dove si vede Nicola Fratoianni in diretta a Rainews24 che dice che la leader di Fratelli d'Italia "propone di 'cannonare' navi". Peccato che la Meloni non ha mai sostenuto questa folle tesi: "Non ho mai chiesto di sparare ad alcuna imbarcazione, ma di affondare - una volta scesi i passeggeri - navi pirata che violano nostri confini e favoriscono l'immigrazione clandestina", scrive la presidente di Fdi. E conclude: "Lo ribadisco", questo è solo il solito "delirio di sinistra".