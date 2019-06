"La Lega dimentica che non avevo mai chiesto di governare", tuona Mario Monti, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre: "Le politiche del governo di Silvio Berlusconi ma soprattutto l'irresponsabilità della Lega in quel governo hanno cacciato l'Italia sull'orlo del precipizio e mi è stato chiesto di occuparmene", ricorda il senatore. Che affonda il partito di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle: "C'è stata un'operazione della Lega e del M5s di riscrittura della storia. Ed è singolare che non solo hanno accusato indistintamente tutti i politici prima di loro, ma solo con noi c'è stato un vero e proprio accanimento".