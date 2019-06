Qualche minuto di "relax" prima di entrare nell'arena di Palazzo Chigi. Le telecamere hanno braccato Matteo Salvini nei dintorni di Palazzo Chigi, poco prima dell'ora di cena di lunedì alla vigilia del vertice notturno con il premier Giuseppe Conte e il leader M5s Luigi Di Maio.











Il capo leghista è in dolce compagnia: con lui la fidanzata Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini. La ragazza, con cui Salvini fa coppia fissa da alcuni mesi, è in tenuta decisamente casual (come del resto il vicepremier grillino, in polo) con jeans e top nero decisamente scollato. Nella Capitale la temperatura (non solo quella politica) sta salendo rapidamente.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev