A poche ore dal vertice tra Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è Giancarlo Giorgetti ad anticipare uno dei temi all'ordine del giorno: "Io come commissario dell'Unione Europea? Non ci ho mai pensato. Non è assolutamente di attualità", taglia corto il sottosegretario leghista. Tra gli argomenti infatti ci sarà sicuramente il negoziato per le nomine in Europa; inoltre, potrebbero decidersi alcuni dei primi movimenti relativi al prossimo rimpasto.

Non a caso la riunione a tre si terrà dopo il colloquio fra il presidente del Consiglio e Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe all'Europarlamento. L'incontro sarà un nuovo banco di prova per il governo e la sua tenuta. Di Maio qualche giorno fa spiegava che il nome del Commissario Europeo "sarebbe stato appannaggio della Lega", forte della vittoria alle elezioni. Dall'altra parte però il leader leghista metteva le mani avanti e commentava: "La decisione sarà presa da entrambi i partiti, non lo farò da solo". L'ennesimo battibecco dunque.

All'ordine del giorno nella serata del 10 giugno, anche la possibile apertura della procedura d'infrazione nel confronti del Belpaese. Per quel che concerne il rimpasto, si discuterà deii ministeri di Infrastrutture, Ambiente e Difesa, finiti nel mirino dei leghisti. Infine l'agenda di governo. Di Maio, intervenuto in mattinata a Radio Cusano, "si aspetta molto risposte, quella sul salario minimo, sull'abbassamento delle tasse con il carcere per i grandi evasori e quella alla lotta ai privilegi". Insomma, si preannuncia un incontro impegnativo.