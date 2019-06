Non finisce di stupire, Matteo Salvini. Qui non si parla di politica, ma di... claw crane. Di che si tratta? Presto detto, del celebre gioco in cui con un gancio meccanico bisogna provare a pescare dei premi all'interno di un contenitore. E proprio con questo gioco si cimenta il ministro dell'Interno, che fa vedere come se la cava sui suoi profili social. E no, non se la cava affatto bene. Tanto che chiede ai suoi follower: "Sono io impedito o è un problema di tutti gli italiani?". Già, con quel gancio meccanico, il vicepremier non riesce a far suo neppure un pupazzetto...

Leggi anche: I due ballottaggi che spediscono Salvini in orbita

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev