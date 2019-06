"Mi fa molto piacere vedere la sinistra contenta quando perde". Francesco Storace, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, commenta i risultati dei ballottaggi di domenica 9 giugno e risponde così ai toni trionfalistici di Valeria Fedeli, del Pd: "Starei attento a parlare di vitalità del centrosinistra perché in alcuni comuni non è mai arrivata ai ballottaggi. Ad Ascoli, a Biella, ci sono territori dove la gente la sinistra non la vede più. Nel Lazio, in casa di Nicola Zingaretti, sette comuni su 9 sono andati al centrodestra".