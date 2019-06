"I dati ci dicono che ci sono ovviamente punti di difficoltà però il dato generale ci dice che stiamo riconquistando consenso e credibilità". Valeria Fedeli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, parla della vittoria del centrosinistra ai ballottaggi di ieri domenica 9 giugno. Nonostante il centrosinistra abbia perso in totale in queste amministrative ben 40 comuni sopra i 15mila abitanti, per l'ex ministro dell'Istruzione del Pd "non va sottovalutato il risultato di Livorno e Reggio Emilia. Possiamo costruire una alternativa al centrodestra".