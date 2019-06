"I minibot? Non sono una moneta ma ci stiamo ragionando". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini fa fronte comune con il suo numero 2 nella Lega Giancarlo Giorgetti e lancia un messaggio diretto a Mario Draghi. Giovedì il presidente della Bce ha bocciato l'idea leghista (di Claudio Borghi) di pagare i debiti della Pubblica amministrazione verso le imprese con "minibot": "O sono valuta illegale", ha spiegato, o fanno salire il debito.











La Lega però fa sapere di non essere d'accordo. "Non sono la Bibbia ma sono una possibilità", dichiara Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. E Salvini ribatte a Confindustria che bolla i mini-titoli come valuta da Monopoli: "Ma che moneta alternativa, sono decine di miliardi già debito dello Stato". "Tutte le soluzioni nuove sono contestate", taglia corto ancora Giorgetti, che pure con Draghi e industriali ha ottimi rapporti. La scelta di ingaggiare un duello con Draghi stupisce anche gli alleati M5s, che non commentano. E nulla trapela da Palazzo Chigi. In serata fonti leghiste fanno notare che, a dispetto dell'allarme dei commentatori, i mercati non hanno reagito male e lo spread non è salito. I minibot sono "una" delle soluzioni, non "la" soluzione, ma pagare i debiti della Pa è "un'emergenza e stiamo valutando come farlo", dice Salvini. "La strada maestra è la crescita", aggiunge Giorgetti. Il leader della Lega si premura anche di aggiungere che i minibot non sono la premessa all'uscita dall'Euro. Ma aggiunge che "piacciono agli italiani". E così la sfida al "no" di Draghi (e della Confindustria) diventa il nuovo fronte sovranista contro l'Europa del rigore e dell'austerità. Un ostacolo in più per il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla strada (strettissima) della trattativa con Bruxelles.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev