Scene di ormai ordinario "delirio politico" per Matteo Salvini. Il leader della Lega, partito sempre più in alto nei sondaggi, si gode l'affetto e l'entusiasmo della gente. L'ultimo episodio a Prato, dove il ministro dell'Interno si trovava per un comizio a supporto del candidato del centrodestra in vista del ballottaggio di domenica. E che succede? Presto detto: si forma una fila lunghissima di fan in attesa di scattare un selfie col vicepremier della Lega. E Salvini, foto dopo foto, selfie dopo selfie, si concede a uno scatto con tutti i suoi ammiratori. Il tutto sulle note di un brano di Eros Ramazzotti. Un entusiasmo piuttosto irrituale, per un politico.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev