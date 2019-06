"Non mi risulta che la maggioranza dei giudici faccia politica". Alfonso Bonafede è tra due fuochi, situazione piuttosto scomoda per un ministro della Giustizia grillino: scatenare una guerra tra i magistrati o con tra M5s e Lega? Il braccio destro di Luigi Di Maio sceglie la seconda strada, commentando così a margine del rapporto annuale dell'Anac alla Camera dei deputati, l'iniziativa di Matteo Salvini che tanto ha fatto discutere. Il Viminale sta lavorando a un "dossier" sulle toghe per capire chi intreccia prese di posizioni professionali e personali di sostegno a Ong e accoglienza degli immigrati in aperto dissenso non solo alle linee guida del Ministero degli Interni, ma soprattutto alle nuove leggi in materia fatte approvare dal governo gialloverde.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev