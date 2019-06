Alla Camera dei deputati, Giorgia Meloni commenta il fatto che la Commissione europea abbia ufficialmente proposto la procedura d'infrazione contro l'Italia, a causa dell'ultima manovra e dell'eccesso di debito. La leader di Fratelli d'Italia, ovviamente, picchia duro contro i burocrati di Bruxelles: "Le regole europee devono cambiare. La commissione che ci manda le lettere è stata ampiamente sfiduciata dalle ultime elezioni Europee. Quindi io penso che se le forze critiche verso gli attuali parametri cercano di organizzarsi, i parametri possono cambiare. Ma insisto: al netto dei parametri la ricetta economica deve essere credibile", ovvero non può contenere misure quali il reddito di cittadinanza, sottolinea. Dunque, l'attacco della Meloni al governo si fa ancor più esplicito: "Questa commissione europea dovrebbe mandare più che altro lettere di scuse per le politiche drammatiche che ci ha imposto in questi anni - premette -. Certo è che se il governo italiano pensa di rispondere reiterando le politiche folli che ha fatto nell'ultimo anno, spendendo miliardi in deficit per finanziare la spesa pubblica, credo che la procedura d'infrazione sarà inevitabile", conclude la leader di FdI.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev