Nel convulso post-elezioni Europee, nei giorni più difficili del governo gialloverde, mentre Giuseppe Conte prova a richiamare all'ordine Lega e M5s dicendosi pronto anche alle dimissioni, si continua a parlare del ministero delle Infrastrutture. Non soltanto perché in quel dicastero si giocherà una delle partite più delicate per la maggioranza, quella sulla Tav, ma anche perché il ministro è il grillino Danilo Toninelli, al centro di voci sempre più insistenti circa la sua destituzione. Già, la sua testa potrebbe saltare: anche nel M5s, infatti, ne avrebbero le tasche piene dei suoi pasticci e delle sue gaffe; inutile sottolineare quale sia la posizione del Carroccio al riguardo. E a margine del question time a Montecitorio, Toninelli è stato intercettato da un gruppo di giornalisti che gli hanno chiesto se fosse preoccupato dall'ipotesi di perdere la guida del ministero. "Me ne frego altamente delle poltrone", ha risposto stizzito e col volto un poco tirato. Dunque gli è stato chiesto se, alla luce di quanto detto, potrebbe anche rimettere il suo mandato. Ma Toninelli non risponde. Poco prima di infilarsi in auto, aggiunge riferendosi ai faldoni che teneva in mano: "Sono solo cinque di 500 dossier. Secondo lei mi preoccupo delle poltrone o di risolvere i problemi degli italiani?". Dunque, il grillino risponde anche: "La seconda". Toninelli appare nervoso: sicuri che non gli interessi la poltrona?

