Prove tecniche di pace armata sullo sblocca cantieri, dove dopo la rissa in CdM di lunedì sera, Lega e M5s hanno trovato un'intesa. Il decreto, insomma, prosegue. E direttamente da Hanoi, in Vietnam, arriva un commento sulla vicenda di Giuseppe Conte, il quale premette: "Cerco di mantenermi lucido e chiaro in Italia e fuori. Seguo tutto e sono molto lieto che sullo sblocca cantieri si sia trovata una convergenza, avevo espresso preoccupazione perché dal punto di vista tecnico e dei tempi stavamo andando in zona Cesarini. Non posso che ringraziare gli amici della Lega e del M5s - sottolinea il premier -, hanno lavorato con grande senso di responsabilità: si è trovata una soluzione tecnica assolutamente condivisibile". Basterà per tenere in piedi il governo? Per certo, si tratta di un piccolo passo in avanti.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev