Il premier Giuseppe Conte appare fuori controllo. Non solo per il fatto di avere, nella sostanza, aperto una crisi di governo in conferenza stampa piuttosto che in Parlamento, dimostrando di non riuscire neppure più a convocare i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per avere un confronto. Il fatto che la situazione gli stia sfuggendo di mano lo dimostra in un qualche modo anche quanto detto ai fotografi che lo chiamavano a gran voce quando, nella mattinata di martedì 4 giugno, è arrivato all'evento clima Clean Air dialouge, che si è tenuto a Torino Già, perché i paparazzi chiamano il premier, chiedono attenzione. E Conte volge lo sguardo verso di loro e afferma: "Gli ultimi saranno i primi". Citazione del Vangelo secondo Matteo. Premier in confusione totale? Possibile, probabile, quasi evidente.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev