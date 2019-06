"Mi raccomando". Giuseppe Conte usa queste parole per il suo appello "agli amici della Lega, di cui non metto in discussione la buonafede". Il tema è quello del Dl Sblocca-cantieri su cui il premier si è schiantato lunedì sera. Il rifiuto del sottosegretario leghista all'Economia Massimo Garavaglia di ritirare l'emendamento che sospende per due anni il codice degli appalti ha provocato il muro contro muro del premier, con tanto di chiusura anticipata del CdM. Antipasto della crisi a cui Conte ribatte in mattinata: "Abbiamo un super-emendamento che è stato presentato adesso, dopo aver rimesso in discussione il lavoro di mesi. Questo super-emendamento ha portato con sé altri 400 emendamenti dalle varie opposizioni. Siamo a pochi giorni dalla conversione, dobbiamo passare alla Camera. Quindi faccio un appello: in questo decreto c'è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati".







"Ormai è pubblico questo super-emendamento degli amici della Lega. Ho cercato di rappresentare loro che mancano pochissimi giorni per la conversione: siamo al Senato, dobbiamo passare alla Camera. Il loro è un emendamento che rimette in discussione tutto l'impianto, a cui abbiamo lavorato con gli amici della Lega per mesi e mesi, raccogliendo tutte le istanze degli operatori, degli stakeholder, dell'associazione nazionale costruttori. Ieri ho cercato di capire il perché e il per come di questo super-emendamento, non ci sono riuscito. Dal punto di vista tecnico rischia di creare il caos: volendo congelare l'attuale codice degli appalti, propone una improbabile reminiscenza del vecchio codice, che ormai è abrogato e non può rivivere". Nel frattempo, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, conferma: "Stiamo lavorando con leale collaborazione, come indicato da Conte, per trovare una quadra. Siccome ci sono delle modifiche strutturali al Codice che nel loro emendamento diventano una sospensione temporanea, può restare la sospensione temporanea al 2021".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev