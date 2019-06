Non si ferma mai, Matteo Salvini. Sempre in pista nonostante le liti in un governo sempre più vicino al collasso. E così eccolo impegnato nell'ennesimo comizio a Castelfranco Emilia. E ad accogliere il ministro dell'Interno, oltre alla ormai consueta folla, anche un paio di striscioni piuttosto spiazzanti. Il primo, come si vede nel video, recita: "Liberaci dai comunisti". Il secondo, invece, riporta la frase: "Gesù ti ama". Una sorta di risposta alle polemiche contro Salvini piovute dagli ambienti cattolici soprattutto prima del voto alle Elezioni Europee, e soprattutto dopo il bacio del crocifisso e l'elenco dei santi snocciolato in Piazza Duomo che ha fatto storcere il naso a chi è sempre pronto a puntare il dito contro il vicepremier leghista.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev