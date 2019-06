Nella serata del caos al governo, nelle ore che hanno seguito l'intervento di Giuseppe Conte che si è detto pronto a rimettere il suo mandato, Matteo Salvini era impegnato in un comizio a Cremona, durante il quale non ha perso occasione per attaccare Gad Lerner, Fabio Fazio, Roberto Saviano, Michele Santoro e Laura Boldrini. Lo spunto lo ha dato un parapiglia che si è acceso sotto al palco da cui il ministro dell'Interno sta parlando: "Ragazzi, riuscite a smetterla di litigare lì sotto?". Parapiglia tra giornalisti. Dunque Salvini ha attaccato: "Un applauso ai giornalisti che fanno il loro lavoro. Un applauso a Fabio Fazio e a Gad Lerner. Anzi, cosa ci fate qua stasera che c'è la prima puntata dell'attesissimo nuovo programma di Gad Lerner? Io mi fermo qua perché non vorrei che vi perdeste qualche chicca", ha aggiunto sornione, riferendosi al primo episodio de L'approdo su Rai 3. Dunque, il vicepremier del Carroccio è tornato sulla polemica con Lerner, ricordando come "per cinque puntate prende solo 69mila euro. In questa piazza c'è gente che per portare a casa quei soldi deve lavorare tre anni". E ancora: "Ma noi siamo democratici e devo dire che manderei in onda a reti unificate Lerner, Fabio Fazi,o Michele Santoro e Roberto Saviano, perché la Lega arriva al 90% se parla certa gente. Con appuntamento fisso di Laura Boldrini come opinionista, il massimo", conclude tra le risate e gli applausi della folla.

