Poche balle, con il suo discorso Giuseppe Conte ha di fatto aperto la crisi di governo: ha messo sul piatto le sue dimissioni chiedendo una impossibile pax tra Lega e M5s. E pochi minuti dopo quella richiesta, un nuovo scontro sullo sblocca-cantieri in CdM e riunione interrotta. È finita. Resta da capire chi se ne assumerà la responsabilità o se ci penserà direttamente il premier rimettendo il suo mandato. Nel frattempo, rilanciate da Il Giornale, filtrano alcune parole pesantissime proprio di Conte, uno sfogo rabbioso che dà la cifra del momento politico. "Se a parole dicono tutti che vogliono continuare - si è sfogato con i suoi collaboratori -, quando si passai ai fati si comportano come se fossero solo preoccupati di rimbalzarsi la responsabilità della crisi". Ma soprattutto, il presidente del Consiglio ha aggiunto come a suo giudizio "ormai il governo del cambiamento si sta trasformando nel governo della farsa". Già, una farsa. Un esecutivo, quello gialloverde, su cui sta per calare il sipario. E forse è meglio così: Matteo Salvini e Luigi Di Maio in primis non sono nati per stare insieme. E soprattutto hanno dimostrato come la convivenza tra le due forze politiche sia assolutamente impossibile.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) un passaggio della conferenza stampa di Giuseppe Conte