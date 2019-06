"O si tagliano le tasse a chi produce ricchezza in questo Paese o si muore". Matteo Salvini non demorde sulla Flat Tax, a maggior ragione dopo aver portato a casa dalle europee la nomina di "primo partito". E così il premier Giuseppe Conte si trova in difficoltà (più di quanto già non fosse), in mezzo a due forze politiche che non vanno più d'accordo su nulla. Arriva così in un contesto burrascoso l'annuncio del presidente del Consiglio, pronto a tenere questa sera, alle 18.15, una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il primo ministro mette le mani avanti: "Ho cose importanti da dirvi", ha scritto su Twitter. Un intervento che potrebbe presagire un ultimatum ai due alleati. Non è un caso se la convocazione avviene a mercati chiusi.

Luigi Di Maio e il leader della Lega hanno spesso indotto a pensare a una caduta di governo: dalla Tav al condono, nulla negli ultimi mesi li ha uniti. Ad oggi, con il coltello dalla parte del manico a Salvini, il clima è ancora più teso. La goccia che può far traboccare il vaso è proprio la Flax Tax, quella tassa piatta al 15% su cui i grillini hanno un atteggiamento ambiguo (alla iniziale chiusura sono seguite alcune recenti aperture) e che da tempo mette Conte di fronte a un "aut aut". Quest'ultimo, che si era pronunciato sulla questione con un semplice "a Palazzo Chigi la proposta non è ancora arrivata", potrebbe mettere un punto definitivo alla sua carriera di premier.