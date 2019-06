Venezia, Matteo Salvini: "I ministri sono pagati per risolvere i problemi, non per crearli"

Matteo Salvini, ospite all'inaugurazione di un tratto della Pedemontana, parla dell'incidente avvenuto al porto di Venezia. "I ministri sono pagati per risolvere i problemi e non per crearli". Poi ancora: "Il progetto delle grandi navi c'era, ma in Italia bisogna sempre aspettare che accada qualcosa prima di intervenire". Il leader della Lega fa riferimento allo scontro avvenuto domenica mattina tra una nave da crociera della Msc e un battello gran turismo. L'avvenimento ha riportato l'attenzione sul tema della chiusura, alle grandi navi, del canale della Giudecca.