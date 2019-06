Scatta il taglio alle pensioni cosiddette d'oro voluto da Luigi Di Maio e M5s. E se ne parla ad Agorà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone. Ospite in studio il generale Leonardo Tricarico, una delle tante persone colpito dal taglio. "Non avrei nulla da aggiungere - premette - perché non vorrei passare come colui che protesta perché gli hanno tagliato la pensione". Il punto è che tra gli assegni decurtati ci sono quelli degli alti ufficiali di esercito, aeronautica e altri corpi. Ma il generale Tricarico ha qualcosa da ridire contro Luigi Di Maio. "C'è solo l'aspetto morale ce ci ha colpito, svilito e amareggiato - riprende -: siamo stati indicati da Di Maio come dei malfattori. Ha detto: si devono vergognare se dicono questo (il riferimento era a chi disse che avrebbe dovuto rivedere il suo stile di vita, ndr). Qualcuno un giorno mi spiegherà perché mi devo vergognare e, se lei è d'accordo, l'argomento pensioni lo chiuderei qua. Non c'è nient'altro da dire", conclude il generale.